بودن تلتقي الوزير الأول الجزائري

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين، خلال زيار عمل أدتها إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، محادثات مع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أن المحادثات التي جرت بقصر الحكومة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، « سمحت بالإشادة عاليا بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة ».

كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

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