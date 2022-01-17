بودن تلتقي رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 17 جانفي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سليم الهنتاتي.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لتنفيذ برنامج التفقد لسنة 2021 والخاص بالمهمات المبرمجة، والمنجزة، والمهمات غير المنجزة، كما تم التطرق لنتائج أعمال التفقد لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.

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