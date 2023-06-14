بودن تلتقي مسؤولين وخبراء تونسيين عاملين في المنظمات والوكالات الدولية في جنيف

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم 13 جوان 2023، عددًا من المسؤولين والخبراء التونسيين العاملين في المنظمات والوكالات الدولية المُختصة في جنيف، من بينها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات ومركز التجارة العالمي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الافريقي.

وأكدّت رئيسة الحكومة، خلال اللقاء، على الدور الهام للكفاءات التونسية صُلب هذه المؤسسات من أجل تعزيز صورة بلادنا والدفاع عن مصالحها في الخارج، مُشددة على أهمية دعم تحركات الدبلوماسية التونسية الهادفة إلى تكثيف التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية وتعزيز التواجد التونسي صلبها، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع حث الكفاءات التونسية بالخارج على تقديم مبادراتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى مساندة خطة التنمية الوطنية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، بالنظر إلى الخبرة وبرامج المساعدة الفنية التي تديرها المنظمات والوكالات الدولية التي يعملون بها.

كما أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية دور البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج في المساعدة والتنسيق مع كفاءاتنا في الخارج لتمكينهم من القيام بدورهم الداعم لجهود بلادنا في شتى المجالات على أفضل وجه.

وأطلع الخبراء التونسيون رئيسة الحكومة على أهم المساعي لبعث مشاريع التعاون القائمة بين بلادنا والمنظمات والوكالات التي يعملون بها وأهم التحديات التي تواجههم. كما عبّر المشاركون عن استعدادهم التام للتعاون وتقديم المقترحات الهادفة إلى مزيد تعزيز صورة بلادنا وخدمة أهدافها والدفاع عن مصالحها وقدّموا بسطة عن رؤيتهم عن كيفية مساندة الترشحات التونسية صلب المنظمات والوكالات الاممية، تماشيا مع الحركية الدبلوماسية التي تشهدها تونس في هذه الفترة الدقيقة.

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