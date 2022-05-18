بودن: تونس تجمع ولا تفرق وهي أرض تلاقح حضارات وتسامح بين الاديان

تحولت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، رفقة وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي الى جزيرة جربة للاطلاع على حسن سير موسم زيارة الغريبة، وتفقد تقدم الاستعدادات لاحتضان تونس للقمة الثامنة عشر للفرنكوفونية يومي 19 و20 نوفمبر 2022 في جربة.

وكان في استقبال رئيسة الحكومة وزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووالي مدنين سعيد بن زايد وثلة من سامي إطارات الجهة.

وتجولت رئيسة الحكومة في مختلف أرجاء المعبد مرفوقة ببيرص الطرابلسي رئيس هيئة المعبد الكبير « الغريبة » وروني الطرابلسي وزير السياحة الأسبق، واطلعت على التركيز الامني الذي قامت به مختلف الاسلاك في هذا المعلم الذي يعتبر رمزا تاريخيا للبلاد التونسية ومن اهم الوجهات الدينية والسياحية لليهود في العالم.

واكدت نجلاء بودن رمضان في كلمة بالمناسبة، ان حضورها اليوم في هذا المحفل الديني والسياحي يبرهن على ان تونس تجمع ولا تفرق وهي في حاضرها ومستقبلها ستبقى وفية لميزتها الحضارية كأرض تلاقح حضارات وتسامح بين الاديان.

واضافت رئيسة الحكومة انها سعيدة بافتتاح هذه التظاهرة الدينية الكبرى والعريقة والتي تبرهن على انفتاح بلادنا وترسخ قيم التسامح فيها.

وعبر بيرص الطرابلسي من جانبه عن شكره للسلطات التونسية التي وفرت كل مقومات النجاح لهذه التظاهرة الهامة، معتبرا ان الاقبال الكبير للجالية اليهودية يبشر بموسم سياحي واعد.

وكانت رئيسة الحكومة قد استهلت زيارتها الى جربة بتفقد مدى تقدم انجاز وتهيئة مختلف الفضاءات التي ستحتضن مختلف فعاليات للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، حيث قامت بزيارة القاعة الشرفية لمطار جربة جرجيس الدولي ومسرح الهواء الطلق بحومة السوق والقرية الفرنكوفونية والنزل التي ستأوي المشاركين وضيوف القمة.

وتلقت رئيسة الحكومة تقاريرا وعروضا من المشرفين على هذه التظاهرة والساهرين على تسيير الأشغال الذين أكدوا حسن استعداد بلادنا لاحتضان هذه القمة الدولية الهامة وقدرة الكفاءات الوطنية على تحقيق جاهزية كل الفضاءات قبل الآجال المحددة.

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