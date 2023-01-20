بودن تُؤكّد ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية المعروفة بالزليكاف

ترأست رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال اليوم الختامي لزيارتها الى دافوس، جلسة حوار حول « إنجاز القرن لأفريقيا » بحضور الرئيسة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة حول السيدا والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، ويني بينيما، ورئيس الكنفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفدرالي للداخلية، ألان بيرسي، ورئيس مجموعة « مولتيشويس سارفيس » (مجموعة من جنوب إفريقيا تنشط في مجال الترفيه والبث)، إيتياز باتل.

وقد ركزت رئيسة الحكومة على أهمية التكامل الاقتصادي في افريقيا واستغلال ما تزخر به من إمكانيات لتحقيق النمو وشددت في هذا الإطار على ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية المعروفة بالزليكاف ودفع التعاون جنوب -جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

كما شاركت رئيسة الحكومة في جلسة حوار نظمتها منظمة العمل الدولية ومؤسسة شفاب حول دور الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق الاندماج والنمو الاقتصادي.

وأبرزت رئيسة الحكومة التي كانت ضيف شرف هذا اللقاء التفاعلي مقاربة تونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي وادماج الشركات الاهلية، وتحديد هدف 5 إلى 6 بالمائة كنسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي بحلول سنة 2026.

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