بودن تُؤكّد لأزعور توفّر المقوّمات لاستقطاب الاستثمار في تونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بجهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

وقدّمت نجلاء بودن التمشي الحكومي في مجال الإصلاحات للمدى المتوسط والطويل والإجراءات ذات المدى القصير، مبرزة بالخصوص أهمية البعد التشاركي المعتمد لضمان تملّك الإصلاحات وحسن تنفيذها.

واستعرضت في هذا السياق محاور برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي ومضمون الاستراتيجيات القطاعية الجديدة والهادفة إلى تطوير الهيكلة الاقتصادية ودفع المبادرة لخلق مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا.

كما أشارت رئيسة الحكومة إلى توفّر المقوّمات لاستقطاب الاستثمار في تونس بعلاقة مع أهمية رأس المال البشري المتاح في تونس ومجمل الإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال. ويعدّ المنتدى التونسي للاستثمار المبرمج ليومي 23 و24 جوان الجاري فرصة لمزيد التعريف بفرص الاستثمار في تونس.

وأكّد جهاد أزعور على متانة علاقات التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي وأهمية المشاورات المتواصلة بين الجانبين.

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