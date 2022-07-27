بودن تُؤكّد نجاح موسم الحجّ لهذا العام

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، إبراهيم الشائبي وزير الشّؤون الدينية للإطلاع على الجهود والأنشطة التي قام بها مكتب حجاج تونس أثناء موسم الحجّ، وذلك بمناسبة انتهاء الموسم بعودة آخر رحلات الحجيج التُّونسيين الميامين من البقاع المقدّسة إلى أرض الوطن.

وهنأت رئيسة الحكومة وزير الشّؤون الدّينية بنجاح موسم الحجّ لهذا العام، متوجّهة بالشّكر لكلّ المساهمين في خدمة ضيوف الرّحمان لاداء مناسكهم في أطيب الظروف.

كما أكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على مزيد العناية بالشّأن الدّيني والقائمين عليه.

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