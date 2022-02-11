بودن تُجري لقاءات ومشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة، لقاءات ومشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات وممثلي مؤسسات مالية وتنموية مشاركة في قمة « المحيط الواحد » التي انعقدت اليوم 11 فيفري 2022 بمدينة براست الفرنسية.

وكان لرئيسة الحكومة لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نقلت له خلاله تحيات رئيس الجمهورية والحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين. وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي واثراءه وتم تبادل الرؤى بشأن عدد من المسائل والقضايا ذات للاهتمام المشترك.

وتباحثت رئيس الحكومة، خلال لقائها برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمغرب ورفعها إلى أعلى المراتب، مشددين في هذا الصدد، على أهمية رفع وتيرة اللقاءات بين المسؤولين في البلدين وعقد مختلف آليات التعاون الثنائي وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.

كما التقت بودن رئيس حكومة مالطا، Robert ABELA, لتاكيد رغبة البلدين الجارين في بحث تعزيز أوجه التعاون بينهما وتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تكثيف التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالمسائل ذات الاولية المشتركة للبلدين.

وكان لرئيسة الحكومة جلستا عمل مع كل من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، Odile Renaud Basso، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، Ricardo Mourinho Félix، تم خلالهما بحث سبل تعزيز التعاون مع هتين المؤسستين الماليتين الأوروبيتين وتنويع مجالاتها وتجسيم عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس.

وتوجت زيارة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بتوقيع اتفاقية تعاون مالي بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نطاق تمويل إنجاز محطتي تطهير بقابس.

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