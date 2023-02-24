بودن تُدشّن المعلم التاريخي « تربة البايات » بمدينة تونس العتيقة

دشّنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، المعلم التاريخي والأثري « تربة البايات » بمدينة تونس العتيقة وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، ووالي تونس كمال الفقي وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من المسؤولين من وكالة احياء التراث والمعهد الوطني للتراث.

وأكّدت رئيسة الحكومة على حسن استغلال هذا المعلم وادراجه ضمن المسلك السياحي لمدينة تونس العتيقة حتى يكون وجهة ثقافية وسياحية لضيوف تونس.

وتم ترميم هذا المعلم من قبل فريق مختصّ من المعهد الوطني للتّراث وتهيئته و تثمينه من قبل فريق مختص من معماري وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بكلفة جملية تقدر بحوالي 120 الف دينار و تتمثل الأشغال في إنجاز إضاءة فنية وإبراز الخصائص المعمارية للتربة ورموزها وتركيز لوحات تفسيرية لمكونات المعلم، وتقديم لتاريخ العائلة الحسينية، فضلا عن تهيئة فضاء إستقبال عصري يحتوي على معرض للمنتوجات الثقافية المستوحاة من التراث.

وتأتي أشغال التهيئة المتحفيّة من أجل فتحه للعموم، وزيارة هذا المعلم الفريد من نوعه حيث يحتوي على لوحات تفسيريّة وكتب وموسوعات تروي الجانب المعماريّ للمعلم وخصوصياته كما يُعرّف بتاريخ الدولة الحسينية في تونس والحقبة التاريخية من 1705 إلى حدود اعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957.

ويُعتبر معلم » تربة البايات » من أهم المقامات التاريخية بمدينة تونس العتيقة وهو تراث إنساني معماري عربي وإسلامي نادر من نوعه يحافظ على الذاكرة الشعبية والوطنية لتونس.

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