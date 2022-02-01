بودن تُشرف على مجلس وزاري حول الوضع الصحي في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء غرة فيفري 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري عبر تقنية التواصل عن بعد حول مجابهة فيروس كورونا.

واستمعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول تطور الوضع الوبائي على المستوي العالمي وفي بلادنا وتفشي عدوى متحور « أوميكرون »، قدمه وزير الصحة السيد علي مرابط في مستهل هذا المجلس.

كما تم خلال هذا المجلس استعراض مختلف الإجراءات الصحّية الوقائيّة للحدّ من انتشار متحور « أوميكرون » إلى جانب ضمان جاهزيّة المستشفيات والمؤسسات الصحّية وتقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح، إذ تم إلى حد الآن استكمال تلقيح 6234262 مواطن، كما تلقى حوالي 1033173 مواطن الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة.

وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية وفي الفضاءات التجارية.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تكثيف عمليات التلقيح في مختلف ولايات الجمهورية، هذا إضافة إلى مواصلة تطبيق كل الإجراءات المتخذة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022، مؤكدة في هذا السياق على أن هذه الإجراءات تبقى قابلة للمراجعة حسب تطور الوضع الوبائي.

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