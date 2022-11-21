بودن تُشيد بدور وسائل الإعلام في إنجاح قمة الفرنكوفونية وترويجها للخارج

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، زيارة إلى القرية التونسية الفرنكوفونية بجربة رفقة وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية.

وتجولت رئيسة الحكومة بين مختلف الأجنحة المخصصة للبلدان المشاركة في القمة الفرنكوفونية حيث اطلعت على ابرز المنتوجات التي تم عرضها والتي تسوق لثقافات ومميزات هذه البلدان، مؤكدة أن تونس مثلت ولازالت ملتقى لكل البلدان الفرنكوفونية ووفرت فضاء لتجسيد التنوع الثقافي وثراء التراث الفرنكوفوني وتعدده.

كما نوهت رئيسة الحكومة بالمناسبة بدور اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكوفونية في إنجاح هذه التظاهرة التاريخية التي احتضنتها بلادنا، كما توجهت بالمناسبة بكلمة إلى وسائل الاعلام الوطنية والجهوية أشادت فيها بدورهم في إنجاح هذه القمة وترويجها للخارج والتسويق للخبرات التونسية في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى.

كما واكبت رئيسة الحكومة ندوة صحفية بالمركز الإعلامي للقرية التونسية الفرنكوفونية نظمتها وزارة تكنولوجيات الإتصال بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول « الرقمنة رافد للتنمية والازدهار »، أكدت خلالها على أهمية تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدفع الرقمنة باعتبارها رافدا للتنمية وأعلنت بالمناسبة أن الإعلان النهائي لقمة جربة تبنى مقترحا كانت قد تقدمت به لاحداث صندوق لتمويل أصحاب المشاريع الناشئة في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة وهو ما سيعزز قدرات البلدان النامية في دعم الشباب والمبادرة الذاتية.

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