بودن تُطلع سعيد على نتائج مشاركة تونس في منتدى دافوس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

واطلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في منتدى دافوس الاقتصادي وفحوى اللقاءات التي عقدتها مع عدد من كبار مسؤولي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه كان لهذه اللقاءات صدى إيجابيا ومكنت من بيان حقيقة الموقف في تونس لا من الناحية السياسية فحسب ولكن أيضا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء.

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