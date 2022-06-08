بودن تُواكب انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بزغوان

واكبت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مرفوقة بوزير التربية فتحي سلاوتي، صباح اليوم الإربعاء 08 جوان 2022، انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد ابن سينا بالفحص من ولاية زغوان.

وأدت رئيسة الحكومة رفقة التلاميذ والأساتذة المراقبين والاطار العامل بالمعهد تحية العلم كما اطلعت على حسن سير تنظيم مركز الاختبارات في فضاء التخزين وفضاء تجميع الهواتف الجوالة وقاعات الاختبارات.

وأثنت رئيسة الحكومة على جهود المشرفين على مركز الاختبارات لتوفير كل الظروف المناسبة لتأمين سير الاختبارات، كما تابعت عملية تنظيم التلاميذ بالقاعات المخصصة للاختبارات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في هذه المحطة الهامة من حياتهم.

ويجتاز 134950 مترشح دورة البكالوريا لسنة 2022 وقد تم تخصيص 578 مركز اختبار في كل الجهات فيما تم تجنيد 183126 اطار وعونا بمراكز الاختبارات الكتابية ومراكز الاصلاح ومراكز التجميع والتوزيع.

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