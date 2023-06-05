بودن: سنُعطي الأولويّة للإسراع في استكمال المشاريع التنموية المموّلة من شركات استثماريّة خليجيّة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ونوّهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أن الحكومة ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشاريع التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنّ إمضاء مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها.

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