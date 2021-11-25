بودن في الجزائر بتكليف من سعيد

تُؤدي رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، زيار ة أخوة وعمل إلى الجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وسيرافق رئيسة الحكومة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

وتأتي هذه الزيار ة، بوصفها أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.

كلمات البحث :الجزائر;بودن;سعيد