بودن للطبوبي: نعوّل على حسّكم الوطني وتفهّمكم للظروف الاستثنائية الدقيقة

أكدت رئيس الحكومة نجلاء بودن في رسالة تهنئة وجهتها إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمناسبة انتخابه مُجددا على رأس المنظمة الشغيلة، تعويلها على حسه الوطني العالي وتفهمه لما تمر به تونس من ظروف استثنائية دقيقة لمعاضدة جهود الحكومة لرفع التحديات الراهنة والحلول الكفيلة بإخراج بلادنا من هذه المرحلة.

وأعربت بودن عن ثقتها في شخص الطبوبي وفي المنظمة الشغيلة بصفتها شريكا في بناء تونس وتأمين مقومات التنمية والاستقرار لأجيالنا القادمة وتعزيز وفائهم وانتماءهم إلى تونس.

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