بودن: ملتزمون بدعم مبادئ التناصف وتكافؤ الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة اليوم السبت، أن الدستور الجديد يُؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات والتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرض بين الرجل والمرأة والسعي إلى تحقيق التناصف.

وشددت بودن على أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية تهم المرأة فحسب أو هي حق أساسي من حقوق الانسان بل تتجاوز ذلك لتشمل حق الجميع في إقامة مجتمعات سليمة ومندمجة أكثر انصافا وشمولا .

وأشارت بودن إلى أن المرأة التونسية تحتل المراتب الأولى من حيث نسبة الباحثات في قطاع البحث العلمي التي تناه 55 بالمائة من مجمل الباحثين لتتصدر بذلك المرتبة الأولى افريقيا وفق آخر احصائيات اليونسكو.

وقالت بودن: « نحرص على دعم سياسات تمكين المرأة والالتزام بمبادئ التناصف وتكافؤ الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي وإدماج هذه المقاربة في السياسات التخطيط والتقييم والميزانيات على مستوى البرامج وطنيا وجهويا ومحليا ».

واعتبرت بودن أن التمكين السياسي للمرأة يُشكل أحد أهم أركان التنمية الشاملة ويستدعي بناء للقدرات وإذكاء للمهارات حتى تكون المرأة عنصرا فاعلا في إدارة الشأن العام، مبرزة في الآن ذاته على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُعدّ شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استقلاليتها وتدعيم مكاسبها.

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