بودن: من أولويات الحكومة تلبية حاجيات المواطنين من مياه شرب ومياه ري

أدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، رفقة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود إلياس حمزة زيارة تفقد الى كل من سد سيدي سالم وسد بوهرتمة وسد بني مطير، للإطلاع على وضعية المخزون المائي بسدود الشمال ومعاينة التزود بالمياه الري ومياه الشرب.

وقد عاينت رئيسة الحكومة مستوى الترسبات بسد سيدي سالم الذّي سيشهد مشروع التصرف في هذه الترسّبات ضمن التعاون الثنائي التونسي الياباني .

كما تابعت رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها تقدم أشغال تعلية سد بوهرتمة بولاية جندوبة، حيث بلغت نسبة تقدّم الأشغال 95 بالمائة مما سيمكن من رفع طاقة السد بـ 33 مليون متر مكعّب اضافيّة بهدف تدعيم مشاريع صغار الفلاحين بالجهة التي تعمل على تحسين سلاسل القيمة وتساهم في بعث شركات أهلية وشركات احياء وتنمية فلاحية تعتمد على التجديد والابتكار من ناحية و تهدف الى احكام حسن التّصرف في الأراضي الفلاحية وخلق منوال تنمية جديد من جهة ثانية.

وقد أوصت رئيسة الحكومة بالإسراع في استكمال المشاريع المائيّة ذات الأولوية بهدف مواصلة التزود بالماء الصالح للشرب كأولويّة مطلقة، كما دعت الى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا على غرار بقية دول العالم.

كما حثّت نجلاء بودن على التسريع باستكمال المشاريع الجارية والمبرمجة لتدعيم المنظومة المائيّة على غرار محطات تحلية مياه البحر ومشاريع تحلية المياه الجوفيّة ومعالجة المياه المستعملة، مؤكدة أنّه من ضمن أولويات استراتيجية الحكومة تلبية حاجيات المواطنين من مياه شرب ومياه ري في ظل تراجع المخزون المائي وتزايد الطّلب.

كذلك قامت رئيسة الحكومة صحبة الوفد المرافق لها بزيارة سد بني مطير الموضوع تحت تصرّف الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه حيث عاينت منسوب السد وعملية التزود بالماء الصالح للشرب.

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