بودن: التحديات البيئية تجاوزت آثارها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وفاقمت جائحة كورونا من حدتها



أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال مشاركتها اليوم الاثنين، في قمة « الشرق الأوسط الأخضر » بالرياض على أن التحديات البيئية المطروحة تجاوزت آثارها وتداعياتها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فاقمت جائحة كوفيد-19 من حدتها لدى العديد من الدول خاصة الدول النامية والأقل نمواً.

وأوضحت نجلاء بودن أن الاستجابة والعمل على استدامة الطاقة يستوجب على الجميع تحمّل المسؤوليات من أجل تسريع وتيرة هذا التعافي خلال السنوات 8 الماضية لضمان الانتقال السريع والاقتصاد الأخضر، وإعادة بنائه بشكل أفضل، والحد من ارتفاع درجات الحرارة بما يتماشى مع اتفاقيات باريس.

وبينت بودن بأن تونس تدعو إلى ضرورة تظافر الجهود وحشدها لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول الطاقة مستدامة لتضع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة المتخصصة في هذا المجال؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة على غرار الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، لا سيما وأن العوامل المناخية في دولنا تساعد على ذلك.

وبينت رئيس الحكومة أهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق انتقال ، حيث باتت اليوم ضرورة ملحّة في منطقتنا العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون بما يساعد على سياسات الاقتصاد الأخضر على جميع المستويات الإقليمية والعالمية.

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