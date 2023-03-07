بودن: من واجب الدولة حماية النّساء ضحايا العنف

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في كلمة لها اليوم الثلاثاء، خلال موكب الإعلان عن البرنامج الوطنيّ الجديد « صامدة » للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمدينة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه من واجب الدولة حماية الضحايا من العنف وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة.

وشددت بودن على أن الآلية الاقتصادية هي من الآليات الأساسية للنهوض بأوضاع النساء، معلنة أن حوالي 1050 امرأة تونسية تمتعت من برنامج الاستثمار رائدات وتم اسناد قروض صغرى ومتوسطة لفائدتهن .

وقالت بودن إن اطلاق البرنامج الجديد صامدة يجمع بين التمكين الاقتصادي وحماية النساء ضحايا العنف ويدعم تشغيليتهن ويُساعد على إدماجهن في سوق الشغل.

وتعهدت بودن بالعمل على دعم البرنامج الجديد صامدة بالاعتمادات اللازمات، مشددة على أن مقاومة العنف ضدّ المرأة واجب قانوني ومدني ومجتمعي محمول على الجميع.

كلمات البحث :العنف;بودن;دولة;نساء