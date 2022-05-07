بودن: نجحنا في تسديد الديون الداخلية والخارجية وسننطلق في مرحلة الإصلاحات العميقة

أكدت رئيس الحكومة نجلاء بودن في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في تسديد الديون الداخلية والخارجية و في صرف الأجور في آجالها، فضلا عن تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهت فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى النجاح في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية وتوفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية.

واعتبرت بودن أن دقّة المرحلة تفرض على الحكومة اليوم الشروع، وفي الابّان، في تنفيذ الإصلاحات الكبرى للقضاء على الأسباب الكامنة وراء كلّ هذه الإختلالات، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة.

وأبرز ت بودن بأن هذه الإصلاحات تشمل عدة محاور ومن أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة.

كما نفت بودن وجود أي نية لدى الدولة في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي والتي ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق. أمّا في المجالات التنافسية، فإن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع، وفقا لتصريحها.

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