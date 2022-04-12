بودن والطبوبي يبحثان سُبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة واتّحاد الشغل

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

كما مثل اللقاء مناسبة للإعداد للاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيكون فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور، والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.

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