بودن وكامل الفريق الحكومي يُقدمون التعازي لوزير الداخلية في وفاة زوجته

اخر تحديث : 15/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئاسة الحكومة

تقدّمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وكامل الفريق الحكومي اليوم الأربعاء، بأحر التعازي إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعائلته إثر وفاة زوجته متأثرة بمخلفات إصابتها في حادثة اختناق بالغاز المنزلي بالمنزل الوظيفي للوزير خلال شهر ماي المنقضي.
كما تقدمت رئاسة الحكومة بأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل راجية من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جنانه.
انا لله وانا اليه راجعون


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