بودن: يجب وضع خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء 03 ماي 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشُحّ المائي في تونس.

وخلال هذا المجلس تولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي والوفد المرافق له الاجابة على تدخلات وملاحظات الوزراء، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في بلادنا.

ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، بالإضافة إلى وضع خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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