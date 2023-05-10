بورصة تونس لم تتأثر بالعملية الإرهابية التي جدّت بجربة

قال مدير إدارة الدراسات والأبحاث في الوسيط بالبورصة « التونسية للأوراق المالية » حمزة بن تعاريت ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إن العملية الإرهابية الذي جدت مساء أمس، الثلاثاء، في جربة لم يكن لها أي تأثير على البورصة.

وأشار المسؤول إلى أن « مستثمري البورصة بدأوا، في السنوات الأخيرة ، في تطوير شكل معين من المرونة فيما يتعلق بالسياقات السياسية والأمنية للبلاد ».

وأوضح ، أن « أداء أسهم البورصة ، يفسر فقط من خلال تطور أساسيات الشركات المدرجة وسياسات توزيع الأرباح الخاصة بها ».

واعتبر بن تعاريت، أن هذا « رد فعل جيد لبورصة تونس، لأن السوق يتكون بشكل أساسي من مستثمرين من القطاع الخاص يتوخون الحذر فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الأحداث التي تؤثر على الشركات المدرجة أو السياق الأمني، كما يوجد نوع معين من النضج والمرونة يتطور يوما بعد يوم « ، على حد قوله.

وأشار، بخصوص مداولات البورصة ليوم الأربعاء، إلى أنه تم افتتاح الحصة عند 0،04 بالمائة ثم سجلت تطورا بنسبة 0،05 بالمائة وقال « أم حجم التجارة فقد انخفض بنحو 1.2 مليون دينار حتى الساعة 12:15 ظهرا نظرا لعدم وجود صفقات مجمعة في الجلسات الماضية مما يغذي السوق ويدفعه ».