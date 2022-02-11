بوزاخر: أنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس مازال قانونيا ودستوريا قائما

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أنه ما يزال رئيس المجلس للقضاء حتى بالإعلان الذي صدر عن الرئيس، مشددا على أن المجلس قانونيا ودستوريا مازال قائما.

وبين بوزاخز بأن اعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء هو مجرد إعلان وليست آلية قانونية لتغيير المؤسسة، موضحا بأن ما سمي بمجلس أعلى مؤقت لا يوجد على المستوى التشريعي.

وكشف بوزاخر بأنه لم يكن يتوقع أن يتوجه الرئيس نحو المجلس الأعلى للقضاء لحله، مبرزا بأنه يجهل إلى حد الآن السبب المباشر لذلك، موضحا بأن المجلس طلب بأن تكون التفقدية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء.

من جهة أخرى، قال بوزاخر إنه لا أحد في مجلس القضاء العدلي كان ضد رفع الحصانة عن بشير العكرمي.

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