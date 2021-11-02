بوزاخر: الآليات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء لا تسمح بتسريع البت في القضايا

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في ندوة حوارية حول « سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في حق الصحفيين » اليوم الثلاثاء، أن الآليات الممنوحة للمجلس لا تسمح بتسريع البت في القضايا في آجال معقولة.

وأكد بوزاخر أن المجلس لم يقم بحماية قضاة بعينهم أو التستر على أي ملف تعلق بقضاة، مشددا على أن المجلس من قام بإثارة الملفات الكبرى في القضاء وعهد بها إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ولا يمكن لأحد أن يتهمه بالتستر على الفساد.

وشدد بوزاخر على أن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو عودة إلى الوراء وإلغاء للضمانات الدستورية لوجود سلطة قضائية مستقلة.

كلمات البحث :المجلس الأعلى للقضاء;بوزاخر;قضايا