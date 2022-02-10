بوزاخر: قرار سعيد مراوغة ومؤشر خطير على إنهاء العمل بالدستور

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لموقع الجزيرة نت نُشر اليوم الخميس، أن تصريح رئيس الجمهورية مساء أمس خلال لقاءه بوزيرة العدل بخصوص عدم توجهه لحل المجلس الأعلى للقضاء مع مراجعة القانون المنظم له عبر مرسوم خاص سيصدره في الغرض، « مراوغة » على خلفية موقف أعضاء المجلس الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته.

كما أكد بوزاخر بأن حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن (زين العابدين) بن علي بل ربما أسوأ من ذلك، وفق تقديره.

وأعلن بوزاخر أنه ستكون لهم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام قصر العدالة لرفض المساس بالضمانات المكفولة للقضاة والتي تتمثل بالأساس في وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب وليس معينا، كما رفع قضية استعجالية للبت في مسألة تسليمهم مفاتيح مقر المجلس باعتبار أنه لا وجود لمستند قانوني أو قضائي يخول إغلاقه، على حد قوله.

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