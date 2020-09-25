بوزارة الصحة: جلسة حول دعم الحجر الصحي وعزل حاملي فيروس كورونا

اخر تحديث : 25/09/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

بوزارة الصحة: جلسة حول دعم الحجر الصحي وعزل حاملي فيروس كورونا

انعقدت بمقرّ وزارة الصحة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي ووزير السياحة الحبيب عمّار وبحضور ممثلين عن مؤسسات الإيواء السياحي.
و خصّصت الجلسة لتدارس موضوع عزل حاملي فيروس كورونا المستجدّ في مراكز معدّة للغرض تستجيب للشروط الأساسية للحجر الصحي وذلك في إطار الخطة المتعلّقة بكسر سلسلة العدوى بهذا الفيروس في مختلف مناطق الجمهورية.


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