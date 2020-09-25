بوزارة الصحة: جلسة حول دعم الحجر الصحي وعزل حاملي فيروس كورونا

انعقدت بمقرّ وزارة الصحة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي ووزير السياحة الحبيب عمّار وبحضور ممثلين عن مؤسسات الإيواء السياحي.
و خصّصت الجلسة لتدارس موضوع عزل حاملي فيروس كورونا المستجدّ في مراكز معدّة للغرض تستجيب للشروط الأساسية للحجر الصحي وذلك في إطار الخطة المتعلّقة بكسر سلسلة العدوى بهذا الفيروس في مختلف مناطق الجمهورية.
كلمات البحث :حجر صحي;كورونا;وزارة الصحة
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