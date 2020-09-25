بوزارة الصحة: جلسة حول دعم الحجر الصحي وعزل حاملي فيروس كورونا

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فيروس كورونا: 5 وفيات في تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 5 أشخاص. والو ...

ارتفاع مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 227 شخصا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 26 مارس 2020، تم تسجيل 30 حالة إصاب ...

وزير الصحة: سنفرض الحجر الصحي العام مُجددا في هذه الحالة أعلن وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي في حوار له على القناة الوطنية الأولى اليوم الخميس 30 أ ...