بوعسكر: أكثر من 270 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم إلى حدود العاشرة صباحا

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم السبت، أن عدد المقترعين في الانتخابات التشريعية بلغ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا 270032 شخصا أي بمعدل 2250 ناخبا في الدقيقة الواحدة، مؤكدا أنه رقم إيجابي ومهم، ومتوقعا ازدياد نسق المقبلين على الانتخابات في الساعات القادمة.

وشدد بوعسكر على أنه تمّ فتح جميع مراكز الاقتراع بنسبة 100 بالمائة في التوقيت القانوني على الساعة الثامنة صباحا وعلى الساعة التاسعة صباحات بالنسبة لمراكز الاقتراع التي تخضع للتوقيت الاستثنائي.

وأكد بوعسكر أنه تم التمديد في توقيت فتح مكاتب ومراكز الاقتراع إلى الثامنة ليلا في 3 دوائر في جزيرة جربة ومدينة جرجيس أخذا بعين الاعتبار للخصوصية الديمغرافية لجزء من التونسيين المسجلين بهذه الدوائر.

جدير بالذكر بأن 9136502 شخصا مسجلا للانتخابات مدعو لاختيار 154 نائبا من جملة 1055 مترشحا يتوزعون على 122 مترشحة من النساء بنسبة 11.6 بالمائة من جملة المترشحين و88.4 بالمائة من المترشحين الرجال وعددهم 933 شخصا.

وللإشارة فإنه يوجد 4692 مركز اقتراع، 4551 مركزا داخل تراب الجمهورية و141 مركزا في الدوائر الثلاث بفرنسا وإيطاليا، و11485 مكتب اقتراع يتوزعون على 11310 مكتب في الداخل و175 مكتب في الخارج.

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