بوعسكر: الخروقات المسجلة لم يكن لها تأثير كبير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت، أن الهيئة رفعت جملة من الاخلالات تتعلق بالخطاب الذي يجنح في الكثير من الأحيان لاستعمال نوع من العنف والتشويه والتحريض ضدّ المترشحين وضد هيئة الانتخابات خاصة في وسائل الإعلام السمعية البصرية وفي الفضاء المفتوح .

وقال بوعسكر إن خلايا الرصد التابعة للهيئة كانت ترفع تقارير يومية إما بالتنبيه ولفت النظر أو بإحالة محضر أو شكاية إلى النيابة العمومية باعتبار وأن تلك الخروقات تُشكل أحيانا جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون.

وبين بوعسكر أن الهيئة لاحظت أمس واليوم بعض مظاهر الخرق الانتخابي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاء المفتوح، مبرزا بأن خرق الصمت الانتخابي يُعتبر جريمة جزائية.

وشدد بوعسكر على أن الخروقات المسجلة لم يكن لها التأثير الكبير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنه تم اليوم تسجيل بعض مظاهر خرق الصمت الانتخابي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الإلكترونية ولكن بالنسبة لأنشطة الدعاية في الفضاء العام وفي الشارع كانت منضبطة للقانون ولم تتم ملاحظة أي انحراف أو استعمال الموارد العمومية والمساجد أو أي توظيف للجمعيات ولوسائل الإعلام وللمال السياسي.

كلمات البحث :بوعسكر;خروقات;عملية انتخابية