بوعسكر: الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت أمس في 3 دوائر والمترشحون مطالبون بجلب أصوات الناخبين

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتحابات فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة بالعاصمة حول « الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية » اليوم الخميس، أن القانون يفرض أن تكون هناك حملة انتخابية بالدوائر الانتخابية بالخارج حتى إن وجد مترشح وحيد بالدائرة الانتخابية .

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الحملة بالخارج التي انطلقت يوم أمس ستدور في 3 دوائر وهي فرنسا 2 وفرنسا 3 و إيطاليا.

أضاف بوعسكر أن كل مترشح بهذه الدوائر الثلاث مطالب بخوض حملة انتخابية وبجلب أصوات الناخبين ، وأن يُعرّف ببرنامجه الانتخابي، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يدخل المترشح إلى البرلمان متحصلا على أصوات خلال الانتخابات أقل من عدد أصوات التزكيات التي تحصل عليها.

وأبرز بوعسكر أن المترشحين مطالبون أخلاقيا وسياسيا قبل أن يكون ذلك قانونيا بالقيام بحملة انتخابية والتعريف ببرامجهم ومحاولة استجلاب أكبر عدد ممكن من الأصوات أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم.

وللتذكير فقد انطلقت يوم أمس 23 نوفمبر الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، بالخارج ، ومن بين مجموع 10 دوائر انتخابية بالخارج هناك 7 دوائر لا يوجد فيها اي مترشح.

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