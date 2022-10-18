بوعسكر: ايداع 304 ملفات ترشح للانتخابات التشريعية في اليوم الأول

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح اعلامي عقب زيارة أدها اليوم الثلاثاء إلى المكتب الرئيسي لقبول الترشحات تونس 2 بقبة المنزه، بأنه تم خلال امس الاثنين، اليوم الاول من فترة ايداع مطالب الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 ، تقديم 304 ملفات ترشح من بينها 25 ملفا لنساء، وذلك بجميع الهيئات الفرعية للانتخابات

واعتبر بوعسكر أن حصيلة اليوم الاول تعد مؤشرا على تقديم عدد كبير من الترشحات خلال بقية فترة تقديم الترشحات وخاصة خلال اليومين الأخيرين.

واشار بوعسكر إلى امكانية تجاوز العدد المتوقع للترشحات ب1700 ترشح موضحا ان هذا العدد هو عدد المرشحين المفترضين المسجلين في دفاتر الهيئة، والذين يقومون بتجميع التزكيات.

واضاف بوعسكر ان الهيئة تقوم بالتثبت من تزكية مرشح وحيد، وشروط التناصف في قائمة التزكيات بوجود 200 امرأة و100 من الشباب دون سن 35 سنة، مضيفا أن التثبت الحيني من توفر كافة هذه الشروط يتيح امكانية التعرف على النواقص سواء من حيث التزكيات او من حيث الوثائق المطلوبة، مذكرا أنه بحلول فترة البت في الملفات تبقى امكانية التدارك والاصلاح قائمة.

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