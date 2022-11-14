بوعسكر: تم رفض ترشح من لهم قضايا جارية للتشريعية في انتظار قرار المحكمة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال دورة تكوينية بالعاصمة لفائدة الإطارات الجهويية للهيئة اليوم الاثنين، أنه تم تطبيق القانون الإنتخابي على كل المترشحين للانتخابات التشريعية.

وأبرز المتحدث بأن كل مترشّح يقدّم ترشحه يتم التثبت من البطاقة عدد 3 و من كان له حكم صادر في شأنه تم رفض ترشحه وبالنسبة للأشخاص الذين لهم قضايا جارية تم رفض ترشّحاتهم في انتظار قرار المحكمة الإدارية.

وقال بوعسكر إن النصوص القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، سيتم استكمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

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