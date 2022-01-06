بوعسكر: سعيّد معني بمخالفة الاشهار السياسي لكنّه يتمتّع بالحصانة

أكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس 6 جانفي 2022، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني أيضا بمخالفة الاشهار السياسي كغيره من المترشحين، مشيرا الى أنّه يتمتع بالحصانة طيلة توليه رئاسة الجمهورية.

ولفت المتحدث الى وجود جرائم انتخابية اكثر أهمية من التي تمت اثارتها قضائيا منها التمويل الاجنبي وتزوير التزكيات مذكرا بان الجرائم الانتخابية تسقط بمرور 3 سنوات دون النظر فيها.

وقال بوعسكر: « كان بودنا ايضا ان يتم التعاطي مع الجرائم الانتخابية للانتخابات البلدية سنة 2018 والتي يبدو لي انها سقطت اخر سنة 2021 ولم يتم التعاطي مع عديد المخالفات التي احالتها الهيئات الفرعية على اجهزة النيابة العمومية المختصة ترابيا بكل الولايات » .

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