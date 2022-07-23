بوعسكر: فئة من المواطنين تعمدت تغيير مراكز اقتراعها لإحداث شغب يوم الاستفتاء

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء اليوم السبت، أن فئة من المواطنين تعمدت تغيير مراكز اقتراعها بأنفسها وللهيئة ما يُثبت ذلك لإحداث شوشرة يوم الاستفتاء واضطراب على سير العملية الانتخابية خاصة صبيحة يوم 25 جويلية.

وأبرز بوعسكر أن النظام المعلوماتي للهيئة يُثبت قطعا أنهم من قاموا بالتغيير وفي أي وقت غيّروا.

وأشار بوعسكر إلى أنه تم رفع قضية ضد من حاولوا تغيير مراكز اقتراع بعض الشخصيات وأن هناك أبحاث جارية حاليا أمام قاضي التحقيق وإيقافات لمتورطين.

كلمات البحث :استفتاء;اقتراع;بوعسكر