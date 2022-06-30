بوعسكر: انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع يوم الاستفتاء

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن هيئة الانتخابات حريصة كل الحرص على استقلاليتها وحياديتها، وأن مداخيلها متأتية حصريا من ميزانية الدولة التونسية ولا تتلقى مداخيل من أي جهة أخرى.

وأبرز بوعسكر بأن الميزانية التقريبية ستتراوح بين 45 و50 مليون دينار تُصرف على دفعات من وزارة المالية .

وقال بوعسكر إنه سيقع انتداب ولأول مرة 84 ألف عون سيُكلف بالأشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع يوم الاستفتاء .

وبين رئيس هيئة الانتخابات أنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، يحدّد بنسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة « نعم » أو « لا » أو « أوراق بيضاء » أو « أوراق ملغاة »، ملاحظا أنّ دستور 2014 والذّي نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة.

وأكدت هيئة الانتخابات انها تعمل حاليا من خلال التنسيق المبدئي مع شركة فايسبوك وشركات أخرى لتوفير مراقبة فعالة في الصفحات الاجتماعية طبقا للقانون كي لا يكون هناك تأثير سلبي على المقترع.

كلمات البحث :اقتراع;بوعسكر;يوم الاستفتاء