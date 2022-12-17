بوعسكر: لأوّل مرةّ الانتخابات كانت نظيفة من المال السياسي والأموال الأجنبية ونقية من توظيف وسائل الإعلام

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابتت فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء اليوم السبت، أن نسبة الاقبال على الانتخابات بلغت إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم 8.8 بالمائة، حيث بلغ العدد الجملي للمقترعين 803638 شخصا.

واعتبر بوعسكر أن النسبة متواضعة ولكن ليست مخجلة، مؤكدا أنه لأول مرة في تونس تكون هناك حملة انتخابية نظيفة من المال السياسي الذي كان السبب وراء شراء الأصوات في الانتخابات السابقة.

وأرجع بوعسكر سبب نسبة الإقبال المسجلة إلى تغير نظام الاقتراع وانعدام المال السياسي في الحملات الانتخابية على الأفراد في غياب مكينات حزبية وغياب وسائل الإعلام .

وشدد بوعسكر على أن الانتخابات كانت نقية من الأموال الأجنبية والأموال السياسية المشبوهة ونقية من توظيف وسائل الإعلام لفائدة أحزاب سياسية وكانت خالية من الشوائب، وفق تعبيره.

وقال بوعسكر إن 800 ألف ناخب قاموا بمجهوداتهم الفردية لاستجلاب هذا العدد من الأصوات، مؤكدا أن الهيئة لم تدّخر جهدا في القيام بالحملة التحسيسية للانتخابات .

وأضاف بوعسكر: « نتشرّف في الانتخابات والاستفتاء أننا طبقنا القانون ولم نخضع لمراكز نفوذ قانونية وكنا حريصين على المال العام » .

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