بوعسكر لوفد أمريكي: القانون يخول للجميع المشاركة في الانتخابات

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة هذا اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بمقر الهيئة، كريستوفر لي مون (Christopher Le Mon) مساعد وزير الخارجية الأمريكي و ناتاشا فرانسيسكي (Natacha Franceschi) القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس و الوفد المرافق لهما.

و تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى استعدادات الهيئـة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022 حيث أكد رئيس الهيئة على أهميـة هذه المرحلــــة بعد صدور الدستور الجديد للجمهورية التونسية و البدء في تركيز المؤسسات الدستورية الجديدة والتي يعد مجلس نواب الشعب من أهم ركائزها، وتولى في هذا السياق إطلاع الوفد الأمريكي على ما تضمنه القانون الانتخابي من أحكام جديدة تخص بالأساس نظام الاقتراع و تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح و تمويل الحملة الانتخابية ودور الأحزاب السياسية .

وشدد بوعسكر على أن القانون الانتخابي يخول للجميع المشاركـة في الاستحقاق الانتخابي القادم كناخبين أو مترشحين وأن الهيئـــة حريصـــة كل الحرص على استقلالية قرارها و سلامـة ونزاهة العمليـة الانتخابية و تأكيدها على تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة و تعددية وتشمل كافة شرائح المجتمع التونسي.

كما أكد بوعسكر على ترحيب الهيئـة بالملاحظين المحليين والدوليين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية وتضع على ذمتهم كل التسهيلات الضرورية لتمكينهم من تغطية ومتابعة هذا الحدث الوطني الهام.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي Christopher Le Mon التزام الإدارة الامريكية بمواصلة دعمها للمسار الديمقراطي في تونس وأعرب عن تقديره لحرص الهيئـة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهـة و ترسيخ مجلس تشريعي منتخب انتخابا عاما ومباشرا مثمنا في هذا السياق النجاح الذي حققته الهيئـة في تنظيم استفتاء 25 جويلية الاستفتاء في فترة زمنية وجيزة.

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