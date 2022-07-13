بوعسكر: محاولات تغيير بيانات الناخبين محدودة ومسّت فقط بعض الشخصيات السياسية

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الأربعاء، أن القول بحصول 1700 محاولة اختراق لتغيير بيانات الناخبين هي أرقام غير دقيقة، مبرزا بأنها كانت هناك محاولات محدودة ومعزولة استغلت المعطيات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية المعروفة وحاولت تغيير مراكز اقتراعها من المناطق القريبة لمقراتها إلى مراكز بعيدة بهدف إحداث شوشرة يوم الاستفتاء الموافق ليوم 25 جويلية 2022.

وأشار بوعسكر إلى ان الهيئة تفطت منذ الساعات الأولى لهذه المحاولات وتم إيقافها من الناحية التقنية، مضيفا بأن الهيئة قامت بالتشكي الجزائي على اعتبار وأن محاولة تغيير بيانات الناخبين في المنظومات المتعلقة بالتسجيل والتحيين تُعد جريمة من جرائم الحق العام وتم بعد فتح بحث من النيابة العمومية في الموضوع التعرف على بعض الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية .

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت مساء الثلاثاء، أنه وقع الكشف عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنه تم سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث .

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