بوعسكر: نسبة إقبال الناخبين بلغت 6.32 بالمائة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، أن عدد المقترعين الذي أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة 9.30 بتوقيت تونس بلغ 564753 شخصا بنسبة 6.32 بالمائة.

وأشار بوعسكر إلى أن النسبة مشجعة مقارنة بانتخابات 2019، التي بلغت فيها نسبة الاقتبال 1.6 بالمائة على الساعة التاسعة صباحا.

كما أكد بوعسكر أن جميع مكاتب الاقتراع فتحت في التوقيت المخصص لها على الساعة السادسة صباحا بنسبة 100 بالمائة، مبرزا بأن هناك تأخيرا في بضع المكاتب لبضع دقائق، مضيفا بأن نسبة حضور أعضاء مكاتب الاقتراع بلغت 100 بالمائة حيث لم يُسجل غياب لأعضاء مكاتب الاقتراع بما يُعرقل المكاتب، وفق قوله.

وأعلن المتحدث عن وجود 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا أجنبيا، فيما بلغ عدد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء 4580، فضلا عن وجود 886 صحفيا محليا معتمدا و225 صحفيا اجنبيا.

وأشار بوعسكر إلى أن هيئة الانتخابات قررت تمديد توقيت الاقتراع بالخارج إلى الساعة 22.00 ليلا.

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