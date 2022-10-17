بوعسكر: 326 ألف تزكية و 1705 مترشحا محتملا للتشريعية حتّى الآن

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة إعلامية عٌقدت اليوم الاثنين، أن العدد الجملي لعمليات التعريف بالإمضاء التي تمت بالمكاتب القارة التابعة للهيئة داخل تونس بلغت إلى غاية يوم 14 أكتوبر الجاري، حوالي 326 ألف عملية تعريف بالإمضاء على التزكية ويتواصل ذلك إلى غاية يوم 23 أكتوبر، مبرزا بأن عدد المزكين يُشير إلى وجود 1705 مرشحا محتملا قاموا بتجميع تزكيتاهم إلى غاية 14 أكتوبر، مرجحا ارتفاع العدد في الأيام المقبلة.

كما أشار بوعسكر إلى أن مجلس هيئة الانتخابات قرر في اجتماعه الأخير إتاحة فترة ثانية لتحيين مراكز الاقتراع لعموم الناخبين التونسيين المسجلين إراديا باستثناء المترشحين والمُزكّين وذلك بداية من يوم 25 أكتوبر إلى يوم 20 نوفمبر المقبل.

وأبرز بوعسكر بأن نظام الاقتراع على الأفراد المعتمد حاليا في تونس يشمل 161 دائرة، 151 دائرة داخل حدود الوطن و10 دوائر خارج الوطن .

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