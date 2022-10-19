بوعسكر: 377 مطلب ترشّح للانتخابات التشريعية الى حدود الأمس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية أداها إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة ظهر اليوم الأربعاء، أن عدد ملفات الترشح التي تم تقديمها إلى غاية أمس الثلاثاء بلغت 377 مطلبا تعود 330 منها إلى مترشحين رجال و47 إلى مترشحات نساء، ملاحظا أنه « رقم إيجابي » باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن نسق تقديم ملفات الترشح يتكثف في اليومين الأخيرين للفترة المخصصة لقبول الترشحات.

كما دعا بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 ديسمبر القادم، إلى التثبت في ملفاتهم وتدارك النقائص المسجلة لدى البعض خلال اليومين الأولين من فترة تقديم الترشحات، وعدم التعويل على اليومين الأخيرين المخصصين لتدارك الخلل.

وبين بوعسكر أن النقائص المسجلة لدى بعض المترشحين تتمثل خاصة في نقص عدد التزكيات أو اختلالها من حيث العدد المطلوب من النساء أو الشباب، أو وجود مزكين يقطنون خارج الدائرة الانتخابية المعنية.

وأضاف المترشح بأن القانون يسمح بقبول ملفات الترشح وإن كانت منقوصة، على أن يتم البت فيها من قبل الهيئات الفرعية والتنبيه على المترشحين لاستكمال الوثائق المنقوصة مثل البطاقة عدد 3 أو وصل تسليمها، إضافة إلى شهادة الإقامة والتزكيات المطلوبة، لافتا إلى أن معالجة الملفات تكون بصفة حينية بمجرد قبول ملف الترشح.

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