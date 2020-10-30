بوعلي المباركي في ذمة الله

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، عن وفاة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد فجر اليوم بفرنسا بعد صراع مع المرض.

وتقدّم المكتب التنفيذي إلى عائلته وكل أهالي سيدي بوزيد وإلى كافة النقابيين والعائلة القومية بأحرّ التعازي وأصدق المواساة.

وأشار الاتحاد إلى أن إجراءات نقل جثمان الفقيد ستتمّ من فرنسا إلى تونس لاحقا.

والمرحوم بوعلي المباركي هو من من مواليد 1963 بولاية سيدي بوزيد وهو متحصل على الأستاذية في الكيمياء من جامعة صفاقس وانخرط في العمل النقابي لأكثر من 3 عقود بقفصة ثم بن عروس.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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