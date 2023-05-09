بيريز الطرابلسي: الوضع في جربة مستقرّ

أكد بيريز الطرابلسي رئيس جمعية معبد الغريبة بجربة في تصريح للقناة الوطنية الأولى في نشرة استثنائية مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع في جزيرة جربة مستقرّ، مبرزا بأن العملية مرت بسلام ولم يتم تسجيل سوى حالة فزع لدى بعض الزوار.

وشدد الطرابلسي على أن قوات الامن تقوم بمجهود جبار ليس فقط لتأمين الغريبة بل كل الجزيرة، مشيرا الى ان الزوار غادروا في حافلات بسلام.

وقال بيريز إنه لا يُمكن الجزم بطبيعة العملية إن كانت تصفية حسابات أو إرهــاب ما لم تُستكمل الأبحاث الأمنية .

يُشار إلى أن مصادر أمنية أكدت أن إطلاق النار الذي سُمع في جزيرة جربة لم يستهدف الكنيس اليهودي وأن الوضع الأمني تحت السيطرة، مع وجود إجراءات أمنية مشددة أكثر في محيط معبد الغربية .

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