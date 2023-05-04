بيريز الطرابلسي: عدد زوار الغريبة قد يصل الى 7 الاف زائر هذا العام

توقع رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة بيريز الطرابلسي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، أن عدد الزوار هذا العام للكنيس اليهودي بجزيرة جربة قد يصل إلى 7 الاف زائر .

وأكد الطرابلسي أن الاستعدادات جيدة، معربا عن امله في نجاح هذه الفعالية التي تعتبر مؤشر نجاح الموسم السياحي في تونس بأكمله، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن الزيارة السنوية تبدأ اليوم وتتواصل الى غاية 9 ماي 2023.

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