بيع بالمزاد العلني لـ 114 قطعة تراثية تونسية بباريس: معهد التراث يُوضّح

أصدر المعهد الوطني للتراث مساء اليوم الاثنين، بلاغا على إثر الإعلان عن بيع بالمزاد العلني لـــ 114 قطعة تراثية تونسية بمحلات دروو بباريس Hôtel Drouot .

وأكد المعهد ما يلي:

1) أن القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني

2) أن كل القطع هي ملك خاص وجلها من مجموعة المرحوم أحمد الجلولي المتوفى منذ سنة 2011

3) أن تاريخ مغادرة هذه القطع للتراب الوطني غير معلوم ولم يصدر عن وزير الثقافة ترخيصا بذلك

4) أن إدارة المعهد الوطني للتراث بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد وإن تعذر النظر في أن تتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة،

5) أن المعهد الوطني للتراث يحتفظ لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية.

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