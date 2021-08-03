بينها تونس: 7 دول عربية تعترض على انضمام «تل أبيب» للاتحاد الافريقي

أبلغت 7 دول عربية الاتحاد الإفريقي باعتراضها على قراره منح نل أبيب صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه 5 دول عربية أخرى وجامعة الدول العربية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عربية اليوم.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد أعلنت في 22 جويلية المنقضي، أن « سفير تل أبيب لدى إثيوبيا، أدماسو آلالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي » .

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن سفارات تونس ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر الاتحاد، تقدمت بـ « مذكرة شفاهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي ».

وأفادت المذكرة بـ « الاعتراض على قرار قبول تل أبيب عضوا مراقبا بالاتحاد »، مشددة على « رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية ».

وأضافت المذكرة أن الطلب الصهيوني لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، « وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية ».

وذكرت أنها « تعترض رسميا على هذا القبول، وتطالب بإدراجها للمناقشة ».

كلمات البحث :الاتحاد الأفريقي;تل أبيب