بينها حالتان محلية: 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 24 جويلية 2020، تمّ إجراء 1457 تحليلا مخبريا من بينها 53 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 89318.

وقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا من بينهم 18 حالة إصابة جديدة: منها 02 حالات إصابة محلية و16 حالة إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1443 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1133 حالة شفاء و50 حالة وفاة و 260حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 07 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا