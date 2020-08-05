بينها 2 محلية: 17 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 04 أوت 2020، تمّ إجراء 1578 تحليلا مخبريا من بينها 65 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 98823.

وقد تم تسجيل 57 تحليلا إيجابيا من بينهم 17 حالة إصابة جديدة: 02 حالات إصابة محلية و15 حالة إصابة وافدة و40 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1601 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1233 حالة شفاء و51 حالة وفاة و317 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 09 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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